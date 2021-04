Служби Божо на Вельку ноц и вельконоцни швета у дюрдьовскей церкви

ДЮРДЬОВ – И у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславює ше вельке християнске швето, Велька ноц.

Нєшка, 30. априла, Вельки пияток, на 8 годзин буду Царски часи, на 15 годзин Вечурня Исусового хованя зоз виносом и литию з плащанїцу, а на 18 годзин Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу, 1. мая, на 10 годзин рано будзе Литурґия Святого Василия Велького зоз вечурню, а на 22 годзин Воскресна утриня.

На Перши дзень Велькей ноци, на нєдзелю, 2. мая, на 10 годзин будзе Литурґия Святого Йоана Златоустого и пошвецанє паскох, а на 18 годзин Вокресна вечурня.

На Други дзень Велькей ноци, на Шветли пондзелок, на пондзелок, 3. мая, на 10 годзин будзе Литурґия и мированє, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

На Треци дзень Велькей ноци, на Шветли вовторок, на вовторок, 4. мая, на 10 годзин будзе Литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

Дюрдьовски священїк о. Михаил Холошняй ше и у наиходзацих шветох будзе намагац директно преношиц Служби Божи на його Фейсбук профилу – Mihail Holosnjaj https://www.facebook.com/mihail.holosnjaj.14 як и потераз, под час пандемиї корона вирусу.

