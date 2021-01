Служби на Вилїю и Крачун у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на стреду 6. януара, на Вилїю по юлиянским календару на 9 годзин буду Царски часи, а у предлуженю Служба Святого Василия Велького. Исти дзень, Всеночне будзе на 21 годзин. На перши, други и треци дзень Крачуна Служба Божа будзе на 10 годзин, а Вечурня на 17 годзин. На треци дзень и Мированє.

У церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, на стреду, 6. януара, на Вилїю по юлиянским календару Всеночне будзе на 16 годзин.

На перши, други и треци дзень Крачуна Служба Божа будзе на 12 годзин. На други дзень и Мированє.

