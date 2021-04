ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове ютре, на соботу 24. априла на 18 годзин будзе всеночне на котрим буду пошвецени багнїтки.

Ютредзень, на Квитну нєдзелю, 25. априла велька Служба Божа будзе на 10 годзин, а вельконоцна споведз будзе од 15 годзин пополадню по 18 годзин. По споведзи будзе мала Служба Божа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)