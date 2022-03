Служена майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Катедралней церкви св. оца Миколая вчера вечар служена традицийна майсторска Служба Божа хтора ше служи штварток у штредку Велького посту, после Хрестопоклоней нєдзелї, кед у церкви виложени хрест.

Службу Божу служел катедрални парох о. Владислав Варґа и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. У казанї о. Варґа наглашел же ше так дзекує Богу за таланти котри нам дал и модлї його благослов же би зме их умножовали. Окреме важне же би ше кажди поднїматель намагал робиц чесно гоч то и нє вше лєгко, алє же би так шведочел и остал запаметани по добрим.

На Служби було красне число майстрох и поднїмательох и активних и пензионованих, як и членох Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, на чолє зоз членами його Управного одбору и предсидательом Владимиром Емейдийом.

Попри коло трицец приватнїкох котри з тей нагоди и даровали свою церкву, на Служби були и члени їх фамелийох, а було нагоди и за Вельконоцну споведз. Двоме члени здруженя були и швичкаре, на тот завод Владимир Малацко и Владимир Сопка.

На концу Служби служена и панахида за шицких покойних членох керестурского Здруженя зоз наисце длугу традицию.

