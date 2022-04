Слухайце руски радио

Редакция програми на руским язику, радия РТВ, вошла до 2022. року зоз 11 стаємно занятима новинарами и з часово исту програму як и у длугшим вецейрочним периодзе пред тим, з чим предлужени тренд зменшованя числа стаємно занятих новинарох у тей редакциї.

Редакция програми на руским язику, Радия РТВ, емитує програму по руски кажди дзень и цали рок: раншу двогодзинову програму од 6 до 8 годзин, а пополадньову од 12 до 14 годзин и 15 минути. Ноцну програму ше рихта два раз у тижню: стреду од 21.30 до 6 годзин рано и внєдзелю од 22.30 до 6 годзин рано. Руски новинаре, сотруднїки и музични редакторе рихтаю вецей як штири годзини програми дньово и вецей як 16 годзини ноцней програми у тижню. То вецей як 183 годзини мешачно, цо на рочним уровню 2.196 годзини програми на руским язику.

Програму по руски на радию мож слухац на УКТ габох РТВ на 92, 100 и 107,1 меґагерци. Програму по руски мож читац на www.rtv.rs/rsn/ и слухац на интернету https://rtv.rs/sr_lat/ наживо, або мож слухац одложено на сайту РТВ ( media.rtv.rs/rsn/radio).

Дзекуюци контактом з нашима медийскима колеґами у иножемстве, поспишело нам ше подписац контракти о сотруднїцтве зоз двома медиями. У априлу 2019. року подписани протокол РТВ о сотруднїцтве медийох зоз Радио Rusyn FM зоз Словацкей Републики, а два роки потим, у априлу 2021. року подписани и протокол о сотруднїцтве зоз радийом Radio Srijem, мултикултурним медийским здруженьом зоз Републики Горватскей. Протоколи дошлєбодзую черанку емисийох медзи нашима медийскима подписнїками, цо збогацує тоти радио програми на руским, русинским язику.

З оглядом на тото же ше о новинарох и їх роботи найменєй пише, а ситуация по наших редакцийох ше остатнїх роки кадрово значно премeнєла, добре би було повесц же у тей хвильки у Редакциї програми на руским язику Радия РТВ робя: Мария Тот, одвичательна редакторка, помоцнїца Мирослава Даждиу, редактор зоз окремним авторским доприношеньом Владимир Римар, редакторе емисийох Наталия Дудаш и Петро Няради, як и редакторе София Николаєвич, Саня Маркович, Саня Дивлякович, Александра Бучко, Владислава Гарди Костич и Златко Колєсар, а єдно место мирує пре функционерски анґажман.

Редакция програми на руским язику Радия РТВ ма и новинарох хтори за руску програму робя по подписаних дочасових контрактох, а то: Ася Папуґа, Борис Фейди, Оля Хома, Єлена Дудаш, Михаил Рамач и Лидия Костелник.

Порядну програму радия по руски збогацую и емисиї нєзависней продукциї. Креїрую их нашо сотруднїки: емисию Соботово стретнуца Янко Хома, Живот з другого угла Соня Виславски Алексич, Алт шоу Тамара Салаґ и Андрей Орос, а тиж и емисию З наших местох, до хторей ше явяю нашо дописователє хтори провадза подїї по наших стредкох: Венямин Бульчик, Мая Зазуляк Гарди, Оля Русковски, Александра Лендєр Деянович, Кирил Симунович.

Окрем уж спомнутих емисийох, новинаре у Рускей редакциї радия рихтаю вецей емисиї рижних тематикох. Циль у редакциї одвше бул задоволїц цо ширши круг слухачох, рижни смаки и шицких Руснацох. Окрем информативней програми, вистох, радио-новинох, дньовнїку, у котрих вше емитуєме найновши информациї, нашо слухаче можу слухац и углавним полгодзиново, або годзиново емисиї, хтори ше емитую од початкох снованя Рускей редакциї, вецей як 70 роки, и маю наисце длугу и богату вецейдеценийну традицию: Културна панорама, Емисия за валал и Емисия за дзеци. Нашо дзечнє слухани емисиї и вирска емисия Хлїб наш насушни, Дом и фамилия, По наших местох, Ранша програма. Нашу програму дополнюю и рижнородни други емисиї як Европски горизонти, Ту и там, Чувайме свой язик, Войводянски тидзень, Музика у шерцу, Спорт и рекреация. У ноцней програми емитуєме и вибрани радио драми зоз нашей радио-драмскей продукциї.

Барз значни сеґмент програми по руски музика, хтору емитуєме у емисийох хтори пририхтую музични редакторе: Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч и Дюра Будински. Вони даваю вельке доприношенє и Фестивалу РТВ „Ружова заградка”, хтора того мая будзе 32. раз презентовац нову руску музику з хтору збогацуєме каждого року наш радийски музични фонд.

Медийски роботнїки и млади кадри хтори жадаю свою кариєру будовац у руским радийским медию, або и у рускей Редакциї телевизиї, наздаваю ше лєпшим часом за медиї и дошлєбодзованю векшого числа занятих, тиж так и лєпшей финансийней ситуациї у медийох, цо збогаци и нашо емисиї, и тот наш медий.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)