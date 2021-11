Случела ше крадза у Керестуре, гражданє можу помогнуц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду, 3. новембра, у улїци Народного фронта у Руским Керестуре случела ше крадза, а виновнїки на хторих ше сумня, зняти зоз безпечносну камеру хтора була поставена прейґ драги окраднутого обисца.

Крадза ше случела у периодзе од 8 по 9 годзин рано, а зоз Месней заєднїци з тей нагоди апелую на гражданох же би померковали на нєпознати и подозриви превозки и особи.

З Месней заєднїци окреме апелую на гражданох хтори опрез своїх обисцох маю поставени приватни камери, же би, кед на їх знїмку лєпше видно реґистерски таблїчки превозки або лїца особох, помогли у ришованю того проблему, так же ше явя до Месней заєднїци, а прияви анонимни.

Видео-знїмок авта и особох на котри ше сумня же су виновнїки спомнутей крадзи, мож опатриц на Фейсбук ґрупи Руски Керестур.

