Смачни су и сладки и добре преходза

Сезона предаваня ягодох, тей длугочеканей ярнєй овоци, у Руским Керестуре тирва уж кус вецей як три тижнї. Звичайно почина такой по Кирбаю, коло 10. мая, медзитим, пре жимну хвилю и мрази, ягоди дозрели кус познєйше.

Тогорочну сезону провадзи подрагшанє минералних гнойох и другого материялу, та и цена ягодох векша як влонї. Як перша овоц после длугей жими, ягода спочатку вше ма добру цену, того року рушела зоз 500 динари за килу, а тераз ягоди у Керестуре мож купиц од 250 по 300 динари за килу.

ШИКОРОВО ИХ УЖ ШЕСТИ РОК САДЗА

– Того року ягоди пре жимну хвилю и мрази рушела кус познєйше. Спочатку ноци були барз жимни, та ше ягоди нє розвили добре и прето слабше родзели. Потим наступел нови температурни шок кед ноци остали жимни, а през дзень було и до 30 ступнї. Першу туру зме пооберали, тераз преходзиме на друге оберанє, а кельо ище будзе по конєц сезони нє знаме – приповеда Нада Шикора, хтора зоз своїм супругом Стеваном ягоди предава опрез свойого обисца у центру валала.

На польопривредним ґаздовству їх сина Мирослава Шикори уж шести рок ше пестує ягоди хтори маю на коло трох гольтох, а векшину роботох робя сами.

– Шицко робиме штверо, мой супруг и я, син Мирослав и його супруга Марина. Шицко цо наобераме то и попредаме, нашо ягоди нєпирскани, можу их шлєбодно єсц и дзеци и ваготни жени, та людзе препознаваю квалитет. Тераз им цена 300 динари за килу, дньово предаме коло 50 кили, барз швидко преходза, алє нє лєгко прето же шицко робиме сами. А знова, кед бизме анґажовали надїчарох заробок би нє бул вельки – толкує Нада.

Шикорово ягоди од самого початку предаваю по 300 динари, но як гваря, гоч овоц добре преходзи, навелько ридко хто купує, звичайно лєм тельо засмачиц ше.

– Цени укладаньох пошли горе, а людзе нє маю тельо динари же би ягоди куповали навелько, та купую по килу. Того року цена од 300 динари за нас нє вельо, бо лєм, поведзме, єдна прикарма, хтору ше муши дац же би ягода напредовала, пошла за скоро 100 одсто, а мушиш ю давац кажди други, треци дзень. Ту и врани, шпаки, рижни инсекти хтори правя чкоду, та вельо ягоди и препадню. Ми би их могли опирскац, алє як вец будземе таке єсц? – пита ше Нада и додава же тих дньох будзе друге оберанє ягодох, а покля будзе тирвац сезона завиши од хвилї.

– Нє зна ше покля будзе сезона, бо може одразу присц вельке слунко, ягода достанє шпляхи и будзе конєц. Кед будзе вигодна хвиля, можебуц ище дас 10 днї. Вона досц глєдана овоц, лєм док сцигнє перша вишня и черешня интересованє за ягоду ше зменша, так же єй час за предаванє барз кратки – гвари Нада, и закончує же єдну часц ягодох охабяю и за преробок до маджунох, сокох и сирупох од ягоди хтори мож конзумовац и по законченю сезони, а продукти мож поручиц и на їх сайту www.marinspajz.rs.

МИХНЯКОВО З КОЦУРА ТРЕЦИ РОК У ТЕЙ ПРОДУКЦИЇ

Окрем Шикорових, своїх сталних купцох у Керестуре маю и Михняково з Коцура, хтори ягоди тиж предаваю у центру валала. Ягоди пестую треци рок, задовольни су зоз родом и зоз цену, а окрем ягодох пестую и други заградкарски култури, та ше им баржей виплаци анґажовац и помоц.

– Тот рок за ягоди подобни як и прешли. Смачни су и квалитетни, лєм же того року векша цена и ягоди тримаю цену. Сезона почала коло 10. мая, и найвироятнєйше будзе тирвац дас по 10. юний. На початку им цена була 500 динари за килу, вец зме их предавали по 400, а тераз су 300 динари за килу. Ягоди предаваме першенствено у центру Коцура, кажди дзень, а дакеди приходзиме и до Керестура, завиши од того як ше зорґанизуєме – толкує млада Дарина Михняк и додава же є задовольна зоз количеством хторе попреда.

– Задовольни зме як нам преходза ягоди, дньово ту можеме предац и до 200 кили. Но, нє кажди дзень зме у Керестуре понеже садзиме и паприґу. То, най так повем, фамелийни бизнис понеже нас у фамелиї єст пецеро, и шицки зме уключени до того. Маме и роботнїкох, алє то наднїчаре хтори стално у нас понеже садзиме и паприґу, карфиол, капусту… – толкує млада и вредна Дарина.

