БЛОҐИУВОДНЇК

Смиком ґу цилю

автор и. сабадош 13. април 2021

Видзи ше ми же сом на тим месце уж дараз споминал поняце „информацийна курнява”, насампредз одкеди нам главна тема постала пандемия виволана з вирусом корона и шицко цо ю провадзи, а окреме тиж часто споминана феномен инфодемиї. Отже, роби ше о тим же по комуниколоґийних теорийох хтори у основи медийох и новинарства,  кед особа лєбо публика нєпреривно засипована, (завята, най останєм у метафори) з вше новима информациями, нє старчи их процесуовац и похопиц, лєбо их розтолмачи наруби. Теди вони траца информативну вредносц и поставаю свойофайтова дезинформация. Єдноставно, процесор прегори… Проблем же ше ми адаптуєме на таки стан кед же длужей потирва, алє так же примаме лєм дзепоєдни информациї – насампредз поверхови, лєгки або сензационалистични и бомбастични кликбейти, а тоти други, комплексни и зложени, иґноруєме.

Дас пред 50 роками, кед телевизия ище була нови медий, теоретичаре комуникациї твердзели же сучасни чловек хтори пречита „грубе” викенд виданє даяких дньових новинох, зоз нїх достанє вецей информациї и податки як цо их за цали живот могол научиц и назберац академски образовани интелектуалєц зоз периода просвитительства и Французкей револуциї.

А задумайме як експоненциялно наросло число информцийох хтори нє на дзень, алє у моменту доставаме прейґ интернету.

Морйо кредибилних и фундаментованих нових информацийох, арґументох и виглєдованьох о корони обявене ширцом швета одкеди почала пандемия. Проблем з нїма нє тельо же  су нєдоступни, розошати по фахових публикацийох и специялистичних порталох, алє же су анї нє наменєни, анї нє интересантни просековей публики.

Цо вец робиме, зочени зоз скоро каждодньовима, а скоро вше контрадикторнима „пременками курса” одвичательних кед слово о плану, стратеґиї и тактики борби процив епидемиї? Операме ше на „школски” охранєбни механїзем применєней психолоґиї – релативизуєме, селективно прилапюєме и место точних, вибераме ришеня и одвити хтори нам по дзеки. Нє вериме лїкаром, нє вериме статистиком, алє вериме дружтвеним мрежом…

У такей ґлобалней кризи яку жиєме, основни задаток дружтвених и интелектуалних елитох, политичних лидерох и медийох було би, окрем обезпечованя вакцинох, респираторох и шпитальских посцельох, и презентовац тото цо науковци одкрили каждому з нас, на способ хтори будземе розумиц и з арґументами хтори можеме прилапиц. Ясно и нєдвосмислово одвитовац на питанє процив чого, як и чом ше бориме.

Нажаль, а каждодньово тому шведочиме (мало-мало та ужичке коло Стефана Неманї, масовни корона-партиї у студентских кампусох хториш вечар…), чечуца здравствена криза нє викомуникована добре. Медиокритети, популисти и полу-швет поставаю авторитети. Цо далєй, вше нам менєй ясне о чим ше ту роби, цо далєй, вше зме далєй од циля. Аж ше  смиком од нього одпераме. То нє лєм наш спецификум, алє ґлобални феномен, конкретни здобуток „пост-правдивого” швета.

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