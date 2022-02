СНС перша придала лїстину за локални виберанки

КУЛА – Перша придата лїстина за наиходзаци локални виберанки у општини Кула, то лїстина Сербскей напредней странки (СНС) под назву Александар Вучич – Вєдно можеме шицко.

Функционере и активисти општинского одбору СНС придали лїстину Општинскей виберанковей комисиї стреду 16. фебруара. СНС на тот завод наступи на виберанкох вєдно у коалициї зоз Союзом войводянских Мадярох.

Локални виберанки у општини Кула и ище 12 локалних самоуправох буду отримани 3. априла вєдно зоз парламентарнима и предсидательскима виберанками.

