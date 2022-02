БЕОҐРАД – Такой по розписованю виберанкох, Сербска напредна странка (СНС) у просторийох Републичней виберанковей комисиї, придала лїстину зоз подписами за позарядово парламентарни виберанки.

Тота странка будзе перша на лїстини под назву „Александар Вучич – Вєдно можеме шицко”.

Ношителька лїстини дохторка Даница Ґруїчич, а ту ше находза и други визначни особи зоз швета политики, уметносци, спорту, медицини…

