Соботу отримана манифестация „Днї бундави”

КУЛА – Прешлого викенду, всоботу 16. октобра отримана седма по шоре, манифестациї Днї бундави у вельким парку у Кули котру орґанизовали Здруженє женох Еко Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

Численим нащивительом були понукнути рижни змисти – еко роботнї, рижни деґустациї, цикави бависка за наймладших на старински способ, як и штанди на котрих могло купиц рижни продукти домашнього виробнїцтва, вкупно було коло 70 викладачох зоз шицких местох општини Кула, та и з Руского Керестура.

Попри тим наисце интересантна програма и змисти були обдумани за наймладшпих нащивительох, даскельо роботнї мальованя и украшованя, потим бависка як цо то скаканє у мехох, та бавенє у слами и кукуричанки.

Манифестацию отворел покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич, котри з тей нагоди визначел же тота манифестация єдна од вецей як тисяч котри отримани у цалей Войводини того року.

Предсидатель Скупштини општини Кула, Владимир Дюрович у мено локалней самоуправи подзековал шицким учашнїком, нащивительом и госцом зоз Покраїни котри помагаю отримованє шицких манифестацийох, а тиж вихасновал и нагоду же би наявел нову манифестацию котра будзе отримана идуцей соботи, 23. октобра у Крущичу – Михольски сусрети села.

