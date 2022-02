Совит за здравє општини Вербас утвердзел план активносцох за наиходзаци период

ВЕРБАС – На схадзки Совиту за здравє општини Вербас, другей по шоре од конституованя нового зволаня, утвердзени рочни план активносцох. У наиходзацим периоду буду означени велї датуми з календару явного здравя, през числени превентивни и промотивни активносци.

У першим шоре активносци буду унапрямени ґу младим на теми превенциї ковиду и даябетесу, промовованя правилного костираня, добродзечного даваня креви и зменшаня стопи нефролоґийних и ендокринолоґийних охореньох.

На схадзки Совиту за здравє розпатрани и информациї значни за хвилькову епидемийну ситуацию у општини Вербас. По звиту з Общого шпиталю Вербас, проблеми ше зявюю у тим же значна часц здравствених роботнїкох инфицирана з Ковидом-19, а то твори почежкосци у каждодньовей роботи тей медицинскей установи.

По сообщеню з Дома здравя Вербас, ситуация з корона вирусом у општини ше злєпшує. У Ковид-амбуланти и на Оддзелєню педиятриї до пред тижньом було и до 400 препатрунки дньово, а тераз тото число преполовене.

Заш лєм, як заключене, же би ше стан нє погоршал, епидемийни мири потребне почитовац и надалєй. Дохторе найбаржей визначую ношенє защитних маскох, триманє социялней дистанци и вакцинацию.

