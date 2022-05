Соларна електрана у Кули будзе продуковац струю за коло 200.000 обисца

КУЛА – Компания „Финтел Енерґия” и „МК Group” тих дньох урядово започали реализацию заєднїцкого проєкту „Аґросолар” у Кули.

Слово о першому проєкту такей файти на Балкану хтори найвекши у Европи, а вредносц инвестициї виноши 340 милиони евра, преноша медиї.

Тоти два компаниї подписали меморандум о розуменю зоз китайску компанию „PowerChina” за проєкт хтори хаснує енерґию слунка и источашнє оможлївює отримуюце польопривредне продукованє попод соларних панелох.

Аґросолар проєкт ше будзе пресцерац на 770 гектарох на териториї општини Кула. Соларна електрана будзе мац капацитет 660 меґавати, а заплановане рочне продукованє желєней енерґиї коло 832 ґиґават годзини, цо достаточно за потреби коло 200.000 обисца. – гварел Тицияно Дьованети, ґенерални директор Финтел Енерґиї, а преноши Б92.

З тей нагоди, предсидатель Дочасового орґану општини Кули, Дамян Милянич, за локални медиї гварел же пошвидко будзе розписани конкурс за проєкт енерґетскей ефикасносци хтори будзе наменєни шицким физичним особом зоз териториї нашей општини, а за тоту наменку буджет того року звекшани два раз.

Зоз тим конкурсом буду облапени шицки програми енерґетского шпорованя, медзи иншим и соларни панели, хтори гражданє годни класц за продукованє струї.

