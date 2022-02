Солидни пласмани наших столнотенисерох

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Столнотениски клуб „Русинˮ зоз Руского Керестура у своєй Южнобачкей лиґи всоботу, 29. януара, одбавел 8. коло у госцох, процив екипи „Бачка Паланкаˮ, дзе од домашнєй екипи страцели з резултатом 4:2.

За Русин бавели – Иґор Фейди, Матей Сабадош и Матей Макаї, з тей нагоди у ослабеним составе, а лєм Сабадош достал два партиї.

Такой шлїдуюцого дня, 30. януара, столнотенисере у истим составе участвовали на традицийним 18. „Святосавским турнируˮ у Новим Садзе у столнотенискей сали на „Спенсˮ-у.

Найстарши Матей Сабадош ше у катеґориї штреднїх школох пласовал медзи 8 найлєпших, Иґор Фейди ше у катеґориї 7. и 8. класох пласовал медзи 16 найлєпших, а Матей Макаї у катеґориї 5. и 6. класох прешол ґрупу, а потим випаднул.

Турнир представя свойофайтове швето столного тенису, окреме є карактеристични по своєй масовносци, а того року коло 150 дзеци школского возросту столни тенис бавили на 12 столох, подзелєни до 11 возростних катеґорийох.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)