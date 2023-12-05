Соньова правда у кнїжки

НОВИ САД – Зоз друку нєдавно вишла перша самостойна кнїжка Сонї Алексич. Вона у нашей явносци позната як активисткиня Каритасу, школски психолоґ цо хвильково роби, сотруднїк християнского часописа „Дзвони”, рускей редакциї Радио Нового Саду дзе маме нагоду слухац єй авторски емисиї „Живот з другого угла” у хторих пробує афирмовац особи зоз марґинох дружтвеного живота.

Соня написала кнїжку хтора праве кореспондує зоз тим з чим ше занїма и у своїх радио емисийох – афирмуюци особи з окремнима потребами. Вона написала особну споведз хтору насловела „Правда до хторей я верим”. У нєй, як описує рецензентка Ирина Гарди Ковачевич авторка дала таки наслов прейґ хторого наглашує свидомосц о моцней индивидуалней димензиї тей правди о хторей пише.

„То єй особна правда до хторей дошла на нєлєгки способ и з тим вона ма ище векшу вредносц. Єй рукопис глїбоко интимне, аж, видно и професийно обгрунтоване зоз сучасну науку подкрипене, патренє на социялни и психолоґийни теми, хторе у основи гуманистични попатрунок на швет и чловека, а на основи християнского роздумованя. Алексичова пише о теми хтору ридко стретаме у литератури, у тим случаю о преживйованю шестри хтора рошнє коло брата цо ма Даунов синдром. Рукопис мож третировац як популарну литературу хтора помага позитивизму у розвою чловека, а з тим и дружтва и ма свою улогу у оспособйоваю поєдинца знаходзиц ше у гаотичним и компликованшим швеце.”

Кнїжку Сонї Алексич „Правда до хторей я верим” мож купиц по цени од 500,00 дин, а по 6. януар 2024. року на акциї -30% за 350,00 динари прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).