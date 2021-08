Сообщенє о активованю сиренох

КУЛА – У складзе зоз Законом о зменшовню ризику од катастрофох и управяню зоз позарядовима ситуациями, у периодзе од 25. авґуста по 25. септембер того року, будзе ше окончовац активованє постояцих сиренох за явне знємирйованє.

Сирени ше будзе активовац прето же би ше дефиновало предписани уровнь звуку од 74 dB(C) у населєним месце Кула, и 60 dB(C) у населєних местох – Сивец, Червинка, Крущич, Липар и Руски Керестур, як и прето же би ше виробело студиї акустичносци за територию општини Кула.

