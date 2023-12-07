Сотруднїцтво зоз школу з Дюрдїну

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура 4. децембра прияла госцох зоз Дюрдїну при Суботици, зоз Основней школи „Владимир Назор”, а у рамикох їх проєкту „Днї Руснацох” котри потримал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу, национални меншини-национални заєднїци.

У делеґациї Школи з Дюрдїну були директорка Лїляна Дулич, учителька и педаґоґийни сотруднїк Ирис Стантич Смилянски и наставнїк хемиї Славко Бенчик, як и петнацецеро школяре зоз седмей и осмей класи. У Школи „Петро Кузмяк” их привитала директорка Наталия Будински.

Домашнї госцом пририхтали квиз о туристичних знаменїтосцох швета у хторим участвовали школяре туристичного напряму з професорку Єлену Миркович, а педаґоґиня Любица Няради им през роботню представела традицийну руску кухню.

Госцом представени и найважнєйши змисти Школи, кабинети, интернат як и сучасна мейкерслаб учальня хтора окреме цикавела госцох з Дюрдїну. Тиж им презентована и кратка история Руснацох, наша традиция, вира и церква кед нащивели будинок Замок и музейну збирку, дзе их водзела Любица Няради.

Обидва директорки пожадали же би ше сотруднїцтво двох школох предлужело.