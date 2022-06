Сотруднїцтво у наступним периодзе

НОВИ САД – Вчера, 28. юния, делеґацию Союзу Руснацох Українцох Сербиї у составе Боґдан Виславски, Велимир Паплацко и Иван Канюх приял нови директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

Тема розгварки була дальше сотруднїцтво медзи Союзом и Заводом за културу у наступним периодзе. Було слова о подписованю догваркох о сотруднїцтве хтори интересантни за Завод, а зоз хторима уж Союз сотрудзує у жемох як цо то Польска, Словацка, Горватска, Мадярска и Україна, у хторих жию Руснаци и Українци.

Сотруднїцтво ше одноши на заводи за културу, музеї, архиви и други институциї. Тиж так ше бешедовало и о отримованю наступного Конґресу СФУЛО, хтори будзе того лєта по першираз отримани у Сербиї, у Новим Садзе, а домашнї му будзе Союз Руснацох Українцох Сербиї.

