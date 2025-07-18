Социялизем чи варварство

Война у України и далєй тирва, а од українскей влади ше практично глєда одрекнуц ше од своїх природних ресурсох на хасен Зєдинєних Америцких Державох. Сирия препущена вирским фанатиком (як и Авґанистан). У Палестини ше, з дошлєбодзеньом (согласносцу) цивилизованого швета (як себе тримаю держави розвитого Заходу), мешацами, без заувагох, окончує ґеноцид над палестинским жительством. Премиєр Израилу, Бенджамин Натаняху, финансовал у свой час, палестинску терористичну орґанизацию Хамас. Война у Судану, Мянмару и Конґу уж вецейдеценийне зявенє. Велька Британия и Зєдинєни Америцки Держави у Ємену. Индия – Пакистан. ЗАД виведли войско на власних жительох у Лос Андєлесу. Людзе цо сцекаю од войнох и худобства цо го виволали войни, котри шицки шором виволали империялистични намаганя цивилизованого Заходу, давя ше у водох европского Медитерану, єдного з гранїцох того цивилизованого Заходу. У Сербиї власц потлукла студентки и студентох, гарештує наставни кадер, биє и старши особи…

То варварство.

Алє то нє лєм варварство. Варварство модерного швета ше закончує зоз войнами, алє почина зоз законами о роботи, з нїзкима плацами, з нєдоступним здравством и школством, без квартельней политики, без защити польопривреди и природного околїска. Без почитованя протоколу и предписаньох пре хтори ше валяю стрехи, желєзнїцки станїци, надвожняки, вироятнє и тунели, праве пооправяни школи. И так нє лєм у Сербиї.

Варварство капитализму очивисно у висини трошительней кошарки котру половка занятих у Сербиї нє може досцигнуц. Умрице од гладу, жими и горучави, без закрица над главу и без лїкарского третману, гвари трошительна кошарка у Сербиї. Вона у марцу була 106.000 динари, а найчастейша (медиялна) плаца була 83.000 динари. Скоро двасто еври розлики. Трошительна кошарка то тото цо нам потребне же бизме прежили на мешачним уровню. Вона нє луксуз. Лукзус ше нє рахує до трошительней кошарки. У трошительней кошарки, гоч рочни одпочивок нужни за шицких занятих, того нєт.

У трошительней кошарки, у котрей нєт нїч цо луксуз, лєм преживйованє, найменєй ше видзелює за образованє – менєй як 600 динари. За облєчиво и обуй (вєдно) – кус вецей як 3.000 динари. Здогаднєм же трошительну кошарку власц креирує за трочлену фамелию у Сербиї. На костиранє пойдзе скоро половка трошительней кошарки у Сербиї. И то указатель нашого худобства, котре нам наруцує капитал. Жеми дакедишнєй Югославиї за костиранє видзелюю кус менєй – спод 30 одсто там учасц поживи у трошительней кошарки. Же пожива нє шме буц луксуз, же половку того цо зарабяце мушице дац на поживу, доказую гевти цивилизовани заходни жеми. Же би ше им пролетарият нє дзвигнул на револуцию, учасц поживи у трошительних кошаркох Велькей Британиї, Нємецкей и ЗАД, виноши коло, а найчастейше спод 10 одсто просекових приманьох. Пожива там нє луксуз.

Варварство каждодньовосци у капитализму видлїве накадзи отворице очи – у безконєчносци годзинох нєпотребней, а источашнє нєсиґурней роботи, у гужвох, заґадзеньох, подлей поживи, подлих услугох, нєсиґурносци на улїцох, криминалних бандох, релиґийних фанатикох, у насилству каждей файти, подозривосци, страхох, стресу и енормним трошеню циґаретлох, алкоголу, таблетох за змиренє, лєбо лєгких, чи чежших наркотикох.

Ми варварски швет, без плану, импулсивни и престрашени, инфантилни. Социялизем єдини рационални одвит, зоз планом и емпатию.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.