Сочни закуски у оази доброго смаку

Одвит на питанє як отвориц свой ресторан и кед ше почнє роботу од нули цо треба зробиц же би ше робота успишно розвивала интересує велїх амбициозних поднїмательох, будуцих власнїкох сеґмент кафичох, киоскох и мобилних ресторанох. Пракса указує же аж и зоз моцну конкуренцию, цалком можлїве направиц успишну роботу и у тих обласцох погосцительства. Треба лєм пренайсц концепт по хторим ше нови погосцительни обєкт будзе розликовац од других.

Ресторан ,,Код Биби”, хтори ше находзи у самим центру Дюрдьова, уж пейц роки понука нови смаки зоз интернационалней кухнї, як и домашнї єдзеня порихтани по традицийней рецептури. Требало вельо часу и искуства же би ше розвила окремна рецептура по хторей су надалєко познати, а о перших початкох ресторану и о його розвиваню зме побешедовали зоз його власнїцу Биляну Прокин Балоґ.

– Од 1994. року сом у погосцительстве. Робела сом у велїх ресторанох, кафичох и пицерийох, а тото искуство хторе сом там здобула ми у велїм помага у терашнєй роботи. Пред пейцома роками, цалком спонтано пришло до того же почнєм самостойну роботу. Моя шестра теди нє мала роботу, та ше єй супруг, односно мой жец, понукнул же нам помогнє отвориц ресторан – почина нашу розгварку Биляна.

Сами пририхтованя за отверанє локала тирвали коло штири мешаци. Окрем того же ше мушело покончиц одредзени административни роботи и достац нєобходни дозволи за тоту дїялносц, мушело ше набавиц и шицку технїчну опрему за роботу – пеци, машини за цеста, тепши, лопати, полїчки, столи, красцелї и ище вельо того.

БОГАТЕ ПОНУКНУЦЕ

Месо зоз роштиля, рижни сендвичи и пици ше находза у понукнуцу ресторана ,,Код Биби”. На питанє хтори главни специялитет ресторана, Биляна нам нє могла одвитовац, понеже, як сама гвари, шицко ше подєднак глєда. Єден дзень ше вецей купує роштиль, други дзень пици, а треци дзень ше найвецей глєда сендвичи и так до круга.

Економска криза хтора залапела велї держави, та и нашу, вельо уплївовала на роботу ресторана. Цени шицкого пошли горе, та прето Биляна мушела принєсц одлуку о звекшованю ценох єдзеня у єй ресторану. Тоту одлуку потримали и купци, понеже и вони свидоми же нє мож робиц задармо.

– За добри смак єдзеня найнєобходнєйше вибрац найквалитетнєйши состойки. Нажаль, у нєшкайшим чаше зме свидоми же єст вельо спреводзки у нашей роботи. Часто мож чуц же дахто фалсификовал состав єдзеня, а найвецей того єст при месу за роштиль. Мнє водзи думка же важни квалитет, а нє квантитет. Лєпше дзвигнуц цену за 10, 20 динари, як же бим смак єдзеня погубела зоз состойками хтори нєнайлєпши и нєпреверени. Як сом почала тоту роботу, та по нєшка, состойки купуєм на истим месце и добавячох нє будзем меняц, бо су преверени и можем ґарантовац за квалитет наших єдзеньох.

Найвекше припознанє нашей роботи то же наш квалитет препознали муштериї хтори ше дзечнє врацаю. Думам же барз важне же наша кухня отворена и же нашо муштериї видза цо им ше кладзе до єдзеня и як випатра цали процес пририхтованя – толкує Биляна.

КЕД ДОБРИ КОЛЕКТИВ, РОБОТА ЛЄГЧЕЙША

Окрем Биляни, у ресторану заняти ище три особи. У тей хвильки робя три, понеже им єдна колеґиня на положнїцким одсустве.

– Добра атмосфера у колективу на роботи барз важна за успих и продуктивносц шицких членох тиму. Кед шицки заняти робя вєдно и потримую єдни других, твори ше позитивна енерґия и мотивация за роботу. Тиж так, добри колектив помага у зопераню стреса и звадох, цо помага занятим же би ше чувствовали сиґурно и задовольно. Найкратше поведзено, добри колектив нєобходни за длогорочни успих гоч хторей роботи.

Вшелїяк же мойо заняти маю плацу за роботу хтору окончую, алє ше намагам же бим кажди їх труд наградзела. Кед маме вецей роботи, лєбо кед рихтаме векши количества єдзеня за рижни преслави, вше достаню бонус на плацу, хтори их ище вецей мотивує у роботи – закончує Биляна нашу розгварку.