НОВИ САД – Союз Руснацох Українцох Сербиї поволал шицких заинтересованих же би пришли на святочносц означованя Дня нєзависносциУкраїни.

Святочносц будзе отримана нєшка при памятнїку Тараса Шевченка у Новим Садзе (споза паркинґу у Роботнїцкей улїчки), на 10,30 годзин, дзе буду присуствовац и представнїки Амбасади України и Городу Нового Саду.

