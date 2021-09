НОВИ САД – З нагоди 30-рочнїци од снованя Союзу Руснацох Українцох Сербиї нєшка на 19 годзин будзе отримани Округли стол и програма у просторийох Руского културного центру.

На Округлим столу о снованю Союзу буду бешедовац академик Юлиян Тамаш, др Янко Рамач, Микола Цап и Дюра Латяк, а на шветочносци будзе участвовац и КУД „Калина” зоз Индїї, поетове Яким Чапко, Мария Сеґеди и други.

Буду присутни и делеґациї зоз Словацкей, Польскей и Израилу.

