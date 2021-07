Спаринґованє зоз будучносцу

Карате як спорт релативно млади на тих просторох. У Руским Керестуре, наприклад, ше почал тренирац седемдзешатих рокох прешлого столїтия. За тоти, менєй-вецей, пейдзешат роки Клуб прежил добри и подли часи… Од прешлого року, од вируса корона, алє и пред тим даскельо роки, Клуб у проблемох. Мале место, мали Клуб, алє вельки финансийни проблеми хтори спричинєли и други

З початку бул популарни, нова спокуса, и прицаговал вельке число младих, а нєодлуга потим почали ше шоровац успихи и припознаня. Витрини Карате клуба „Русин” зоз Руского Керстура полни зоз численима припознанями.

– Мушим пропознац же вельки успих же карате у Руским Керестуре обстал и же ше помали обставини злєпшую. Най нє споминам прешли часи кед було вшелїяк. Рушело добре, а дошло ше по часи же зме сами финансовали одход на змаганя и конєчно, так зме „спадли” же ше почало поставяц питанє же чи Клуб треба загашиц – Гварел Михайло Орос тренер у Карате клубу „Русин”.

Нє так давно каратисти ше до валалу зоз змаганьох поряднє врацали зоз численима припознанями. Окреме були успишни у кадетскей селекциї, а спомнєме лєм даскельо мена зоз тей златней ґенерациї: Сара Планчак, Анамария Няради, Кристина Катона, Теодор Няради, Кристиян Штранґар… Спомнути каратисти свойо кариєри предлужели у других клубох, прето же лєбо пошли до других местох на школованє, лєбо були лєпши условия.

– Окрем почежкосцох хтори спомнути, треба припознац же нас дакус застановела и хорота вируса корона, алє, ниа, од септембра прешлого року, на мою инициятиву, зме ознова почали зоз тренинґами. Затераз то и школа спорта, алє помали уводзиме основни елементи каратеа. Оформели зме малу ґрупу зоз двацецерима дзецми од наймладшого возросту, предшколского, по штварту класу основней школи. Зоз дзецми робиме я и Наташа Гарди Ковачевич хтора дакеди тренирала у Клубу. Дошла по белави пас и тераз после положнїцкого хорованя предлужела озбильно робиц – гварел тренер Орос.

Тренинґ орґанизоани так же ше перше робя вежби за зогриванє, потим ше вецей часу роби на моторики, звладованю препреченьох и подобне. Одприлики як и у каждей школи спорта за тот возрост, а вец ше уча и дзепоєдни основни елементи каратеа.

ҐЛОРИЯН ШТРАНҐАР ШАМПИОН ЗОЗ РУСКОГО КЕРЕСТУРА

Же карате мал прихильнїкох каждодньово потвердзую вистки зоз карате змаганьох на державним, алє и на медзинародним уровню.

У Бачкей Паланки, 11. априла, отримани Куп Войводини за кадетох, юниорох и сениорох у поєдинєчней и екипней конкуренциї.

Карате клуб Гайдук наступел зоз 17 поєдинцами и зоз 5 екипами, у шицких трох старосних катеґорийох, а медзи нїма и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура. Ґлориян освоєл 1. место у екипней катеґориї, у юниорскей и кадетскей старосней ґрупи, док у поєдинєчней катеґориї, як юниор, завжал 3. место.

На спомнутим змаганю витворени одлични резултати, а освоєни 6 златни, 6 стриберни и 5 бронзово медалї, цо було достаточне же би Карате клуб „Хайдук” бул и урядово найуспишнєйши клуб на змаганю у дисциплини борби.

– У Карате клубу „Русин” сом тренира скоро седем роки и бул сом барз задовольни. То тирвало по хвильку кед велї престали тренирац. Єден час сом тренирал зоз Владиславом Рамачом, а вец сом у юнию 2019. року прешол до Кули и од теди ше змагам за КК „Хайдук”. Условия за трениранє подобни як и у Руским Керестуре, алє аме вецей справи и вецей парняки зоз хторима можем спаринґовац. Окрем того маме и барз доброго тренера, Зорана Рашковича хтори барз пошвецени тей роботи зоз нами.Мойо амбициї же бим положел за чарни пас. Вредно тренирам же бим витворел успихи на змаганьох и же бим освоєл медалї. За тау роботу и успихом, наздавам ше же ми ше виполнї и жаданє же будзем поволани на пририхтованя репрезентациї Сербиї. Моїм парняком и шицким другим бим препоручел же би шлєбодни час препровадзовали у гоч хторим спорту. Я предкладам карате, бо ту окрем физичней схопносци треба и швидко роздумовац. Най нє бешедуєм о физичней порихтаносци и кондициї – гварел Ґлориян Штранґар, успишни каратиста зоз Руского Керестура.

УСПИШНА КАРАТИСТКА ЗОЗ ШИДУ

Подобни успихи призначуєме и прейґ Дунаю, у Сриме.

Йована Петрович, школярка штвартей класи Основней школи „Бранко Радичевич” у Шидзе успишна каратистка, а у тим спорту є ище кед мала пейц и пол роки. Гвари же як мала почала до школи спорту „Слунко” у Шидзе и з оглядом на тото же є темпераментна, нє чудне же вибрала карате як спорт.

– Почала сом як и шицки други, зоз билим пасом, а дошла сом по доганови пас. Тераз сом вельо блїжей ґу найвекшому ступню чарного пасу. У єдним року мож достац два паси. Роками сом членїца Карате клуба „Шид” и тренираме у будинку Установи за спорт у физичну културу „Партизан” зоз тренером Миланом Стойшичом – гварела Йована Петрович.

На тренинґи поряднє ходзи, а отримую ше три раз до тижня по годзину. Затераз у клубу єст вецей дзивчата як хлапцох. Йована участвовала и на числених змаганьох и доставала вельо припознаня – у Сеґедину у Мадярскей и Модричи у Босни и Герцеґовини, як и на домашнїх змаганьох у Сербиї. Пре пандемию вируса корона виостали змаганя, алє тренинґи ше отримую з почитованьом епидемийних мирох.

– Тераз сом у другей катеґориї и змагам ше у катох екипно и поєдинєчно. Понеже ходзим и до музичней школи и граєм на клавиру, себе добре орґанизуєм час же бим шицко посцигла и же би школа нє церпела. Од прешлого року сом почала тренирац и одбойку – гвари Йована.

КУЛЯНЦИ НАЙЛЄПШИ МЕДЗИ

НАЙЛЄПШИМА

На еминентним державним змаганю каратистох у сениорскей конкуренциї хторе отримане концом марца у Чачку, каратисти КК „Вукови” зоз Кули призначели вельки успих. Тот замерковани резултат ище векши кед ше вежнє до огляду же на тим змаганю участвовали найлєпши каратисти зоз клубох у Сербиї.

Од шицких сениорох хтори ше на Першенстве Войводини квалификовали за державне змаганє, у чежкей конкуренциї по катеґорийох, заш лєм єдна медаля сцигла до Кули. Освоєла ю Александра Дїкич, хтора освоєла бронзову медалю.

Сандра на Першенстве Войводини завжала треце место, а на татамию ше борела зоз державну репрезентативку Веру Дукич. Но, з тей нагоди на державним Першенстве Сандра страцени поени на змаганю пред тим врацела, а репрезентативка остала на сподку таблїчки.

Гоч була наймладша на змаганю, а окрем того и дебитант, Сандра була прешвечлїва у шицких борбох на драги ґу финалним стретнуцом. У першим колє победзела Ясну Койчич зоз резултатом 6:1. У другим колє процивнїк єй була Бояна Янкович хтора два раз була шампион Сербиї.

Добри резултати на змаганю призначели Филип Чосич и Милош Милутинович. По шицким судзаци, Милутинович би ше пошвидко требал почац змагац за єден минхенски карате клуб.

Управа Клуба презадовольна зоз успихом каратистох на тим змаганю, насампредз прето же су шицки млади (2003. и 2004. рок народзеня). Успих окреме значни прето же ше членарини и гонорари тренером нє плаци. Одход на змаганя, трошки путованя и змесценя плаци Клуб, алє зоз помоцу числених донаторох хтори препознаваю квалитет Клуба.

На початку дотхнути проблеми з хторима ше зочовал КК „Русин”. Пред тим и Русиново каратисти були успишни як цо тераз каратисти зоз сушедней Кули, лєбо гевти прейґ Дунаю. Як уж спомнуте, велї каратисти Русина прешли до других клубох пре лєпши условия (углавним за змаганє), лєбо пре школованє. То була змена ґенерациї, хтора сцигнє и Кулянцох и Шидянох, а з другого боку клуб у Руским Керестуре мал и досц финасийни почежкосци. Гевто цо добре и цо дава надїю, добри тренер ище ту. И ище вше є, кед о каратеу слово, вельки ентузияста и оптимиста. Вам, родичом, остало лєм – уписац дзеци до школи спорта.

ДЗЕЦИ У ПОДЛЕЙ ФИЗИЧНЕЙ ФОРМИ

– Обачел сом за тот кратки час кельо робиме зоз дзецми, же су у барз подлей физичней форми. Маю подлу моторику и най нє начишлюєм далєй, а шицко то резултат же су вельо часу опрез екранох, компютерох и компютерских бавискох. Дакеди ше знало – кед нє було компютери и мобилни телефони, єдина добра розвага була зоз лабду у беганю и даяким бависку на воздуху. То при нєшкайшей младей ґенерациї нє так. И то барз нєдобре, та прето бим спозорел и родичох и учительох же би вецей часу пошвецели основним вежбом за цело. За дзеци хтори поряднє приходза на тренинґи до нашей школи спорта, можем повесц же дацо о важносци спортскей активносци науча и буду любиц спорт. Таки дзеци годни у конкретней спортскей дисциплини витвориц даяки резултат и предлужиц тот цо ми почали давно – гварел Михайло Орос, тренер у школи спорта и Карате клубу „Русин”.

