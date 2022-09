Спозоренє о виключованю зоз водоводней мрежи

ЖАБЕЛЬ – Зоз Явного комуналного подприємства „Водовод општини Жабель” спозорюю гражданох и привреднїкох же би вимирели свойо длуства за потрошену воду, кед же их маю, до 14. септембра.

Кед же трошителє нє виплаца длуство, буду виключени зоз водоводней мрежи, гварене зоз того подприємства.

ЯКП ,,Водовод општини Жабель” уклада усиловносц же би убудуце гражданом општини була доступна вода найвисшого квалитету, так же нєпреривно робя на злєпшованю водоводней мрежи, односно так же ше будую фабрики води за шицки населєни места општини.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)