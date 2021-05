Спортски дзень за дзеци – доприношенє миру

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици наютре, у чаше од 14 до 18 годзин, будзе отримани Run4uniti – спортски дзень за дзеци. То спортско-духовне стретнуце як доприношенє миру у швеце, хторе ше кажди рок отримує у велїх жемох швета.

На стретнуце поволани дзеци до 15 рокох и їх родичи, а уж єст приявено зоз наших парохийох, алє и зоз велїх других местох у Войводини и з Беоґраду. Кажде дзецко достанє маїцу, сендвич и сок. Партиципация за тото 150 динари, а векшину трошкох покрию спонзоре.

На самей подїї буду ше почитовац предписани мири за зоперанє Ковиду-19, а зоз собу треба обовязно вжац маску.

