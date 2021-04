Спортско-тактичне бависко за розвагу

Попри роботи, каждому нєобходна и даяка файта релаксациї у живоце. Златко Емейди, окрем своєй роботи у фирми хтора ше занїма зоз продукцию шматох и дизайнованя випатрунку МАК-у, ма и цикави гоби. У його случаю то подрозумює пушку и штрелянє зоз нєй, а то ше наволує ерсофт (airsoft). О ерсофту ше можеце информовац и на Златковим Ют’юб каналу под назву Мali Rus Airsoft, дзе ше находзи и интервю котри тераз маце нагоду читац.

Цо то ерсофт? Чи є подобни пейнтболу (paintball–у)?

Златко Емейди: Велї людзе чули за пейнтбол, ридко хто од нїх чул за ерсофт. То спортско-тактичне бависко дзе ше симулира оружийни зраженя. Розлика од пейнтболу же ше у ерсофту хасную шейсцмилиметерски кульки, хтори тварди, нє полнєни су зоз фарбу и вельо су лєгчейши од кулькох за пейнтбол. Потребна вельо менша моц пушки же би виштрелєла кульку, та самим тим нєт потреби за вельким карнистером зоз CO2 ґазом, як цо потребне при пейнтболу. Прето реплики пушкох випатраю скоро идентично як и прави пушки.

Дзе єст найблїзши места за бавенє ерсофту?

З.Е: Єст у Ветернику, там сом почал, а и нєшка там ходзим. З часу на час ше орґанизує у Темерину даяки стретнуца, а видзел сом же отворене ище єдно место дзешка у Новим Садзе. Бави ше и у Цеглярнї (Циґлани) на Петроварадину, гоч ше там баржей бави пейнтбол. Углавним, стретнуца єст вельо, орґанизую ше часто, лєм же за векшину стретнуцох потребна особна опрема.

Цо шицко нєобходне мац же бизме мали основну опрему и кельо укладаня то вимага?

З.Е: За основне бависко перше нєобходна сама реплика пушки, муниция, батерия и шицко цо зоз тим идзе, алє и защита за цело. Нє мож войсц на анї єдно стретнуце без защити за очи. Моя препорука, то нє обовязне, алє ше препоручує, кед уж маце окуляри окреме, же бисце мали и маску за твар. То окреме значне кед ше бави „блїзки улїчни войни”, теди процивнїк вельо блїжей. Ище єдно, цо велї нє практикую, то добри чижми. Глїбоки чижми хтори тримаю скочни ставец, бо найчастейше покалїченє у ерсофту то викривени скочни ставец, а то ше случує пре бежанє, понеже терени найчастейше бреговити, лєбо лєсовити. Нє бави ше на бетону, лєбо на трозґи як тенис, так же у патикох чежко мож дацо поробиц. Цо ше дотика пенєжу, реплика пушки, даякей штреднєй класи, коло 200 евра, так же за даяки основни початок треба уложиц 300 евра.

Яки єст основни файти бавискох у ерсофту?

З.Е: Найосновнєйша файта то „скирмиш”, то кед пойдзеце даґдзе з товаришами за родзени дзень, лєбо на даяки тим билдинґ, та пойдзеце бавиц тот сценарио. Вон подрозумює мали терен, зоз даякима препреченями, а найчастейше ше бави такволани „тим дед меч” (team dead match), односно мушице елиминовац процивнїцки тим. Дакус висши ступень у прекладзе мож наволац „блїзки улїчни борби” (close quarter battle). Ту дакус векши терен, вецей людзе участвую и найчастейше ше бави у даяких будинкох дзе ше симулує одредзени операциї хтори окончую специялни єдинки. За перши два ступнї униформа нє така значна, можеце бавиц у дуксу и тренерки. Шлїдуюци ступень то симулация воєней операциї (millitary simulation), дзе ше глєда од учашнїкох же би ношели одредзени фарби. Скорей бависка ше достанє сценарио, мапа и задатки хто цо ма робиц. На самим концу, єст стретнуца у хторих ше симулує даяке воєне зраженє зоз историї, найчастейше зоз Другей шветовей войни, кед ше глєда же би ше ношела идентична опрема яка ше ношела у тим зраженю, а то вельо вецей кошта.

Яки основни совит за тих хтори иду першираз на ерсофт стретнуце?

З.Е: Нїґда, алє нїґда, нє знїмайце окуляри зоз глави. У тим початнїки найчастейше гриша, окреме кед нє маю „мрежасти” окуляри, алє маю склєняни, заварти окуляри хтори ше молгавя, та знєю же би их очухали. То дацо цо найопаснєйше цо мож поробиц под час партиї.

Яке було твойо перше стретнуце зоз ерсофтом?

З.Е: Нїґда ме нє прицаговали „звичайни” спорти. Физичне сом у штреднєй школи анї нє робел, лєм кельо сом мушел. Фодбал, кошарка, одбойка, рукомет ме нїґда нє прицагли. Бул сом даскельо раз на пейнтболу, алє ме анї то нє прицагло такой. Вецка сом видзел на Ют’юбу даяки знїмки о ерсофту, алє чежко було зорґанизовац 10–15 людзох же бизме ше зишли. Пред двома роками, єден товариш зоз штреднєй школи написал на Фейсбуку же идзе на ерсофт, та кед дахто жада може з нїм, я такой пошол и од теди сом порядни.

Кеди ши ше одлучел за Ют’юб кариєру?

З.Е: Накадзи сом вошол до швету ерсофту почал сом плановац знїмац о ерсофту, за початнїкох. Мнє, як початнїкови, требало скоро три роки же бим упознал людзох з ерсофту и же бим ше упознал зоз тим шветом, та сом одлучел помогнуц другим початнїком. Єст вельо „клинцох” хтори би сцели почац, а нє знаю дзе, анї як. Вец нас у априлу прешлого року позаверали, та сом мал вецей часу за знїманє. Теди сом обявел штири, пейц епизоди и вец кед ше шицко врацело до „нормали” престал сом знїмац. Любел бим знїмац акцию, под час самей битки, алє вец треба три камери, треба вецей укладаня, а ерсофт нїяк нє може буц заробок, окрем прейґ даяких спонзорох прейґ дружтвених мрежох, а то ище вше досц далєко.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)