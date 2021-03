Спорт хтори розвива и дух и цело

Иван Рац зоз Руского Керестура свою прихильносц ґу спорту може приписац своїм „спортским ґеном” починаюци ище од його дїда – фодбалера, визначного спортского роботнїка и наставнїка физичней култури у керестурскей школи, Михайла Раца Пицоля, як и оца Михайла Раца Миклия, хтори свойочасово бул єден од найлєпших бавячох ФК „Войводина”.

Кед ше на 14 роки зоз свою фамелию Иван зоз Керестура преселєл до Канади, по першираз мал нагоду присуствовац на правих кик-бокс мечох, хтори потеди патрел лєм прейґ малих екранох. У тедишнїм чаше о колективних спортох сербски медиї явносц вельо вецей информовали, док борительни спорти оставали на марґини. Ситуация ше, по нєшка, барз вельо нє пременєла, гоч мож повесц же борительни спорти помали поставаю вше популарнєйши. Шеснац роки познєйше, Иван и далєй рекреативно тренира тот борительни спорт, а окрем нього, успишни є и у фодбалу, гоч, як и сам припознава, нє нательо як його оцец.

ПОЧАТОК У КАНАДИ, ПОТИМ У НЄМЕЦКЕЙ

– Зоз кик-боксом сом ше першираз упознал ище у Канади, понеже єден мой пайташ тримал кик-бокс клуб, и теди ме прицагло яки тоти спортисти порихтани, яки чежки тренинґи можу витримац. То цалком иншака енерґия и витримовносц як поведзме у фодбалу. Видзел сом же су досц опущени, а заш, ментално и физично моцни – почина Иван о своїм першим стретнуцу з кик-боксом.

После Канади, дзе Иван закончел штредню школу, фамелия Рацових ше преселєла до Нємецкей, и теди ше наш собешеднїк, вєдно зоз своїм братом Петром, озбильнєйше почина интересовац за кик-бокс.

– Кик-бокс сом озбильнєйше почал тренирац зоз братом Петром у єдним спортским клубу у Минхену. Понеже сом мал таку роботу на хторей сом стално мушел робиц у другей змени, а знаме же фодбалски тренинґи углавним вечарами, одлучел сом фодбал положиц кус на бок и вецей ше пошвециц кик-боксу. Нєодлуга, и брат и я почали ходзиц на змаганя, медзитим, знова пре роботу, нєстарчел сом кик-бокс тренирац озбильнєйше. Даскельо раз сом участвова на рижних медзинародних турнирох, як и на єдним покраїнским змаганю, дзе сом освоєл 2. место, алє за даяки озбильнєйши резултати було потребне пошвециц вецей часу. Брат ше змагал на дакус озбильнєйших змаганьох, и вон аж осем раз вошол до ринґу. Борел ше и пред векшу публику, а освойовал и велї 1. и 2. места. – приповеда Иван Рац.

КОМБИНАЦИЯ БОРИТЕЛЬНИХ СХОПНОСЦОХ

Кик-бокс залапює даскельо розлични борительни дисциплини. Тота хтору тренира наш собешеднїк наволує ше К1 дисциплина, хтора виросла зоз тайландского бокса и спада до кус „оштрейших” спортох, понеже допущене бице з колєном.

– У моєй дисциплини змагательом дошлєбодзене биц з руками, колєнами и ногами. Процивнїка допущене вдериц по глави, як и по преднєй и заднєй часци цела, окрем часци коло похребцини по хторей нє допущене биц, а тиж забранєне и бице з локцом. Од защити ше хаснує рукавици, кациґу, и щитнїки за ноги, колєна и зуби, а циль цо схопнєйше звладац процивнїка зоз цо лєпшу технїку, швидкосцу и цо векшу безпечносцу. Кед нєт нокаута, вец ше бодує хто кого вецей раз вдерел. Бави ше 1 на 1, углавним 3 рунди, кажда по 3 минути, алє за тоти 10 минути ше так вистанє, як за цале змаганє у фодбалу. – визначує Иван.

Людзом хтори нє нательо упуцени до правилох кик-боксу, перша асоцияция на тот спорт вироятнє будзе – кирвави нос, поламани зуби, а як велїм познате з историї боксу, аж и одкушене ухо. Праве прето нє треба забуц и на родичох хторим вшелїяк нє шицко єдно кед ше им дзецко, або двойо, одлуча за тот кус аґресивнєйши спорт. Як нам приповеда Иван, требало му часу же би своїх родичох, окреме мацер, прешвечел же кик-бокс заш лєм нє таки страшни, окреме кед ше го тренира рекреативно.

– Єст досц калїченя у тим спорту, алє кед ше у нїм озбильно змага. Кед ше го тренира лєм рекреативно, вец нєт. Нє нужне же би ше „спаринґовалоˮ, односно, бавело з процивнїком у рекреативним тренираню, прето вше вецей у тим спорту єст и жени. Мож лєм биц до меха, або фокусерох. Здогадуєм ше, кед сом мал перши меч у Нємецкей, адреналин ме барз дзвигнул. Доокола публика навия, лярма, нервоза, напартосц… барз було нєзвичайне чувство. Процивнїк ми бул єден Нємец и думам же ми трема подзвигла адреналин, и бул сом вельо аґресивнєйши од нього. Можем повесц же сом видоминовал над нїм. На тим мечу, мац и оцец ме нє пришли патриц, лєм брат. Мацери ше нє барз пачело кед сом єй гварел же ше сцем змагац, алє кед сом познєйше лєм рекреативно почал тренирац тот спорт, вец ше уж дакус опущела. Оцец бул од самого початку кус опущенши, алє ми раз гварел же док раз достанєм по носу, та ше предумам – у франти приповеда наш собешеднїк, визначуюци же його брат Петро мал вецей одбавени мечи на хторих ше змагал без кациґи, но тераз уж и вон тот спорт тренира лєм рекреативно.

ТРЕНИРА И ФОДБАЛ

Уж скоро рок прешол як ше Иван зоз Нємецкей врацел до Сербиї. Його фамелия остала там, а як гвари, врацел ше, бо му опущенши стил живота у Сербиї вецей одвитує.

– Ту сом вироснул, и ту ме вше цагало. Добре ми було и у Нємецкей, у Минхену, алє я там пошол з цильом же бим заробел и нашпоровал пенєж и же бим ше после врацел. Одвитує ми тот наш способ живота. У Нємецкей ше од пондзелку по пияток лєм роби. Вельо часу ше страци и на путованє по роботу, вше гужви по варошох, а хибело ми мац часу за себе, за спорт. Анї хвиля у Нємецкей ми нє одвитовала, вше похмарене, нєт тельо слунка як ту – приповеда Иван.

По приходу до Сербиї, нашло ше и часу, та Иван тераз окрем фодбалу хтори успишно тренира за Русин, два раз тижньово ходзи тренирац кик-бокс до Нового Саду. Окрем нього, тот спорт тренираю и ище двоме хлапци з Керестура – Мирослав Еделински и Зденко Дюрчянски, а нєдавно участвовали и на едукативним Кампу за кик-боксерох.

– Нєдавно ми троме участвовали на єдним Кик-бокс кампу у Новим Садзе, хтори бул едукативного характеру, а хтори тирвал 7 днї. На Камп пришли велї кик-боксере з Европи тренирац тот спорт. Мали зме по два тренинґи на дзень, учели зме даяки нови поцаги, нови технїки, шицки зме вєдно тренирали, учели єдни од других, и наисце було интересантне. Рано зме вежбали технїку, а вечарами були орґанизовани кондицийни тренинґи. Було барз добре искуство, понеже зме робели зоз велїма фаховцами зоз цалей Европи – приповеда Иван.

За конєц, Иван каждому препоручує же би голєм даяки час тренирал гоч хтори борительни спорт. Зоз тренинґами уключени динамични и интересантни физични вежби. Формує ше єден позитивни змагательни дух, здобува ше схопносци у самоодбрани, а тиж ше после тренинґу чувствує розтерхованє од стресу, хторе ше нєшка каждому зда.

БОКС, КАРАТЕ, ТЕКВОНДО, КУНҐ ФУ – ВЄДНО КИК-БОКС

Кик-бокс борительни спорт хтори настал у ЗАД. Дзепоєдни познавателє спорта твердза же настал у Японє на основох бокса, каратеа, теквондоа, кунґ фуа и других менєй-вецей познатих бортельних спортох. Кик-бокс ше тренира пре самоохрану, лєпшу кондицию и як контактни спорт. Японски кик-бокс настал концом 1950. рокох. У нїм ше розликую вецей дисциплини – лайт контакт, фул контакт, лоу-кик, К-1. Остатня дисциплина найборбенша и у нєй дошлєбодзени и бица зоз колєном.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)