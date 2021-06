Срдян Дюканович закончел фодбалску кариєру

РУСКИ КЕРЕСТУР – У остатнїм колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин, внєдзелю 13. юния, на домашнїм терену страцели од ФК Славия ззоз Пиньвиц з резултатом 4:1 (4:0).

На початку змаганя, од активного бавеня фодбалу, одпитал ше бавяч Русину, Срдян Дюканович. З тей нагоди предсидатель Русину, Тихомир Медич, у мено клубу, Дюкановичови, медзи иншим, подаровал фодбалску лабду и Русинов дрес, зоз подписами бавячох, после шейсцох рокох заєднїцких акцийох на терену.

Перши полчас прешол у надосц акцийох, но початни резултат ше нє менял.

Госци як же ше „чували” за други полчас, кед почала права канонада ґолох на їх хасен.

Надїю же дойсц до ґолох нє будзе так лєгко, дал Янко Кулич, кед у 16 метерох финтирал двох бавячох у охрани и з прецизним бицом зменшал резултат. Но, по сам конєц змаганя, госци дали ище штири ґоли.

Русин наступел у составе – Калинич, Тома, Голик, Ланчужанин, Кочиш, Вуйович В., Вуйович Ф., Будински (Чонка), Дюканович (Павлович), Кулич, Джуджар.

Зоз тим пораженьом фодбалере Русина од 4. места спадли на 9. место на таблїчки, дзе аж пейц екипи маю по 50 боди, док Русин освоєл 49 боди.

