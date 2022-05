ШИД – У Покраїнскей влади АП Войводини вчера предсидатель Општини Шид Зоран Семенович и покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, подписали контракт о софинансованю роботох на санированю закрица Музею наївней уметносци „Илиянум“.

Контракт директорки Музея Мариї Покраяц придал предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

