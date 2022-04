Средства зоз Покраїни за проєкт Меркуй на свой клик

РУСКИ КЕРЕСТУР – ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк нєдавно достала средства зоз Покраїнского секретарияту за образованє по новим проєкту за програмски активносци превенциї диґиталного насилства под назву Меркуй на свой клик.

Керестурска школа активно роби на превенциї каждей файти насилства, а у будуцим часу окреме ше пошвеца роботньом, викладаньом и едукацийом о диґиталним насилству.

Зоз проєктом Меркуй на свой клик облапени шицки штредньошколци и школяре висших класох основней школи, алє тиж и родичи дзецох и заняти у школи.

