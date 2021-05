Средства унапрямени на технїчну опрему наших редакцийох

ЗУМ ПЛАТФОРМА – Прейґ зум платформи, пияток 14. мая, отримана треца порядна схадзка Одбору за информованє Националного совиту рускей националней заєднїци. Члени Одбору на тот завод на дньовим шоре мали важни точки, насампредз же ше одношели на План роботи и Финансийни план за тот рок и на анализу прешлей Националней стратеґиї.

Кед слово о плану и финансийох за тот рок, предсидатель Одбору Яким Винаї надпомнул же ше и у тим року пре обставини нє годно витвориц жадани програми и проєкти. Праве прето, же би у буджету Одбора ознова нє остали нєвихасновани пенєжи, предложел же би ше средства потрошело за обнову технїки у наших редакцийох, а єдна часц на пропаґандни материял. На схадзки предложене же би ше од суми од 300 000 динари, хтора у тим року на розполаганю Одбору за информованє, купело три лап-топи за редакциї НВУ „Руске слово” и редакцийом на руским язику РТ Войводини и Радия Нови Сад и єден фото-апарат.

Спрам одлуки Националного совиту, шицки Одбори и Роботни цела би у наиходзацим периодзе требали анализовац предходну Националну стратеґию и винєсц думанє о витворених и нєвитворених опредзелєньох хтори були дефиновани як приоритети у обласци информованя. Як спомнуте на схадзки, єдна така анализа окончена пред даскельома роками и теди заключене же векшина ставкох витворена. Остало лєм же би ше уложело вецей анґажману на злєпшаню статуса наших младих новинарох.

Схадзки Одбору за информованє Националного совиту Руснацох присуствовали пецеро члени, як и предсидатель Националного совизу Руснацох Борислав Сакач.

