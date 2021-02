Сретеньски устав на дарунок Школом и Библиотеки

КУЛА – З нагоди наиходзацого швета – Дзень державносци Сербиї, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич до шицких штирох штреднїх школох на териториї општини Кула, та Народней библиотеки и шицким єй оддзелєньом, уручи на дарунок ридки прикладнїки кнїжки Сретеньски устав.

Предсидатель Милянич здогаднул же Сретеньски устав принєшени 15. фебруара 1835. року бул єден з наймодернєйших, европских уставох у своїм чаше. Шицки вредносци хтори до ньго убудовани и нєшкайша Сербиї ше намага имплементовац у каждодньовим живоце.

