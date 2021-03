Сримец страцел у Кузмину

ШИД – У змаганьох 17. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, хтори бавени вчера, Сримец з Беркасова страцел у Кузмину од Ґраничара зоз 3:0, у Бикичу ОФК Бикич и Ердевик 2017 бавели нєришено без ґолох, а у Куковцох Єднота зоз Шиду страцела од домашнього Обилича 1993 зоз 3:1.

На таблїцчки Сримец и далей други зоз 36 бодами, ОФК Бикич штварти зоз 32, а Єднота остатня, 16, зоз лєм трома бодами.

У 18. колє, на нєдзелю, Сримец у Беркасове дочекує Сримец з Ярку, ОФК Бикич госцує у Адашевцох процив Ґраничара, а Єднота дочека Слоґу зоз Чалми.

