Станьме до нового живота

НОВИ САД ‒ У полней Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, на Вельку соботу на 20 годзин служена Воскресна утриня, а потим внєдзелю, на перши дзень Пасхи Архиєрейска Служба Божа зоз швеценьом пасхалного єдзеня.

Архиєрейску Службу Божу служели наш епарх кир Георгий Джуджар и домашнї парох о. Юлиян Рац. Шпивал Хор „Гармония”, дириґовала Сузана Ґрос Маркович, а солистка була Свитлана Декар. Дзияковал Йовґен Надь.

Велї вирни ше причащали, а було и вельо кошарки з пасхалним єдзеньом.

У своєй казанї, владика Георгий визначел же славиме подїю хтора радикално пременєла швет. Сина Божого чловек нєсправедлїво розопял, алє вон воскреснул, станул до нового живота. Нїч го нє затримало у гробе, анї камень, анї стража, и то могол лєм Бог. Воскреснул, же би и ми воскресли и вошли до нового, вичного живота, гварел кир Георгий Джуджар.

