Стартовали и наймладши фодбалере

КАРАВУКОВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 17. априла, стартовала новооформена Розвойна лиґа младших пионирох у хторей участвую дзеци народзени 2008, 2009 и 2010. року, а хторих тренираю Зденко Шомодї и Деян Йолич.

Перше коло пионире Русину одбавели всоботу у Каравукове процив ФК Полет, хторе страцели з резултатом 6:3. З оглядом же младим бавячом то було перше змаганє у тей Лиґи Русиново пионире ше цалком ровноправно виборели зоз процивнїками. Патраци же пионире лєм пред 2,5 мешацами почали тренирац, за таки крадки час указали вельку сцелосц и закладанє напредовац у бависку.

У тей Лиґи, попри пионирох Русину, участвую ище 7 клуби, од хторих 4 фодбалски и општински центри – ФК „Текстилацˮ зоз Оджаку, ФК „Гайдукˮ Кула, ФК „Радничкиˮ Зомбор и ФК „Младосцˮ Апатин, як и ФК „Полетˮ Каравуково, ФК „Жакˮ Зомбор, и ФК „Червинкаˮ.

У новооформеней Лиґи за Русин наступаю – Андрей Провчи, Лука Фа, Теодор Штранґар, Максим Катона, Адриян Гарди, Марко Колошняї, Даниєл Иванкович, Стефан Настасич, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Андрей Чизмар, Вукашин Вуйович, Тадия Гарди, Тадей Виславски, Теодор Сеґеди, Давид Джуня, Валентина Кочиш, Неманя Кушич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Йован Плавшич, Иван Планчак.

Пионирох у другим колє обчекує велька борба понеже на нєдзелю, будзе сушедни дерби на домашнїм терену, процив Гайдука зоз Кули.

