Старши основци и штредньошколци од пондзелку ознова у лавкох

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Кризного штабу потвердзене же ше старши основци и штредньошколци од пондзелку, 19. априла врацаю до школох, а нє розправяне о мирох за наиходзаци швета, преноша медиї.

Епидемиолоґ и член Кризного штабу Предраґ Кон гварел же Кризни штаб одлучел же би була виєдначена цена PCR тестираня за наших гражданох и странцох, як потримовка туризму, а виявел и же було бешеди о отвераню погосцительних обєктох, алє нє принєшена нїяка одлука. Визначел и тото же звекшане число одпущених пациєнтох у шпитальох Сербиї у одношеню на число приятих.

Школяре наставу буду провадзиц по моделу од 1. септембра – по зменох, зоз менєй школярами у оддзелєньох, зоз обовязним ношеньом маски.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)