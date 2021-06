Стерийово и коло нього

Понеже у цеку рихтаня тексту праве започала главна театрална републична/державна смотра, пригодно предлужим тему як сом ю започал остатнїраз; бешеда була о контаминациї културних центрох, як о ридких оазох шлєбодного думаня ТУ и ТЕРАЗ. През приклад Моста на Дрини од пред даскелїма роками, як и аферу цо ше збула коло нього на тим истим новосадским Стерийовим позорю, сцел сом направиц увертиру за актуални текст, а вочи чечуцим драмским збуваньом.

На остатнїм Стерийовим, влонї, найвецей уваги прицагнул фалат нашого (донєдавна) Зомборчаня Дьордя Лебовича, маратонски, вецейгодзинови „Семпер идем”, спрам власней автобиоґрафиї чий преход з дзецинства до младосци ше збува у конц-лаґре Аушвиц (Скорейше познатше драмске дїло му „Нєбесни одряд”, тиж спрам искуствох з лаґру). Медзитим, кнїжка видата дас децению и пол назад, анї приблїжно нє дожила таки публицитет. Нє сумням до квалитету представи, алє ме думки цагаю на дириґовани, пригодни „драмски програми”, як цо кедиш, нєдавно була „Дара з Ясеновцу”. Класичне скруцованє уваги у актуалней дньово политичней схеми. З другого боку єшеньска „Сребреница; кед ми позабивани поставаме” (ЦзКД, режия Златко Пакович), була палєц до ока националистичним интелектуалцом пристолного вароша – на комплетни ансамбл рушела обща малогражданска гаранґа, а фалат праґматично заобидзени у гоч хторей дальшей селекциї за домашнї смотри, цо уж вецейрочна пракса за „очарнєтого” резидента ЦзКД Паковича.

Же чорт однєс франту, мож було видзиц и за (РК) Кирбай – Дзень побиди над фашизмом на пригодней манифестациї з тей нагоди у беоґрадским Народним театре; попри патриотичних стандардох на яки зме звикли – Десанкова „Кирвава сказка”, вименково ше уруцовали стихи з арсеналу Льотичовцох, чи Недичовцох, фашистичних колаборационистох. На обтужбу ше з орґанизациї правдали же то авторство Момчила Настасиєвича. Медзитим, и попри „гребаня” за доказом, лаицки ясне хто зна дїло того автора же таке правданє нонсенс. Увага удатно обрацена – нїкому нїч, знова фаркаш жедол осла.

Єст ище. Причекаме най видзиме цо ше тих дньох збува у Новим Садзе, та приявиме. Будзе досц тельо и затераз.

