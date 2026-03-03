КултураОбразованєРутенпресТексти

Стефан Ркман ше пласовал на Зонске змаганє

автор Вл. Дїтко, фото: Н. Еделински Миколка
ШИД – У Културно образовним центру вчера, 2. марца отримана Општинска смотра за рецитаторох Поето народа мойого на хторей ше змагали и школяре хтори рецитовали по руски, а порихтала их наставнїца Наташа Еделински Миколка.

У старшим возросту, штредня школа, змагал ше Стефан Ркман зоз Шиду хтори рецитовал писню Дюри Папгаргая Любов нє зна гранїци и пласовал ше на Зонску смотру.

У штреднїм возросту, од пиятей по осму класу по руски рецитовали штверо школяре, нєшка, 3. марца буду ше змагац младши рецитаторе, по руски будзе рецитовац єден школяр.

