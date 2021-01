ШИД – Всоботу предсидатель Општини Шид Зоран Семенович приял найлєпших студентох хторим уручел контракти о стипендованю у школским 2020/21 року.

Од 58 студентох хтори ше приявели на конкурс, условия сполнєли 47 и вони буду доставац стипендию у виносу 7.500 динари мешачно.

