СТК „Русин” одбавел два кола

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб Русин 18. и 11. априла одбавел 11. и 12. коло у Южнобачкей лиґи, и у обидвох змаганьох прецерпел пораженя.

Прешлей нєдзелї, Русин дома бавел процив екипи СТК Жабель зоз Жаблю, а тидзень пред тим у Чуроґу зоз екипу СТК Гайдук и обидва змаганя страцел зоз резултатом 4:2.

Понеже за Русин однєдавна наступа барз подмладзена екипа, тє. юниоре и младши юниоре Фейди Иґор, Сабадош Матей, Стефан Колошняї, Матей Макаї, хтори бавели на остатнїх двох змаганьох, а тренира ище и Александар Шанта, по словох їх тренера Драґана Ковачевича, нє мож обчековац лєпши резултати, алє су у Клубу барз задовольни зоз тим як млади бавяче бавя, напредую та збераю искуство процив часто вельо старших и искуснєйших бавячох.

