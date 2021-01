Столнитенисере победзели у 7. колє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У седмим колє Южнобачкей лиґи прешлей нєдзелї, 24. януара, екипа Столнотениского клубу Русин зоз Руского Керестура победзела з резултатом 2:4 на госцованю у Бачкей Паланки процив екипи Бачка Паланка II.

За екипу Русина наступели Фейди Иґор, Сабадош Михайло и Костелник Тони, а до побиди дошли по шлїдуюцих резултатох. У першим мечу Мишевич – Фейди 3:0, потим Йованович – Сабадош 0: 3, Раденович – Костелник 2:3. У дубл змаганю Мишевич/Раденович – Фийди/Костелник резултат бул 2:3, так же конєчни резултат за Русин 2:4.

Шлїдуюце коло пред русиновима столнотенисерами аж 21. фебруара кед як госци буду бавиц процив екипи Нового Саду.

