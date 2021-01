РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Спортскей гали од ютра, 24. януара, почню друженя дакедишнїх столнотенисерох хтори були активни у Столнотенисерским клубу Русин.

Як дознава Рутенпрес од Драґана Ковачевича, єдного од тиж дакедишнїх активних бавячох, а по нєшкайши днї и тренера и предсидателя Клубу, жадаю позберац дакедишнїх бавячох же би ше находзели як на рекреативни мечи, так и на друженє.

Друженя дакедишнїх столнотенисерох буду нєдзелями на 18 годзин.

