РУСКИ КЕРЕСТУР – У 10. колє Южнобачкей лиґи екипа Столнотениского клубу Русин дома страцела од екипи СТК Селенча зоз Селенчи з резултатом 4:2.

За Русин бавели Сабадош Матей котри бул и найуспишнєйши у екипи домашнїх, Фейди Иґор, Колошняї Стефан и Макаї Матей.

После змаганя у колє, два екипи одбавели и Ярнї турнир на хторим наступели дванац змагателє зоз обидвох екипох. Перши штири места освоєли Сабадош Матей, Сабо Марян, Фейди Иґор и Трусина Растислав, а за награду достали дипломи и почасценє.

