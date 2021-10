Столнотенисером по єдно пораженє и побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – За Столнотениски клуб „Русинˮ зоз Руского Керестура, 10. октобра почали змаганя у Южнобачкей лиґи, и у одбавених двох колох Русин дожил єдно пораженє и посцигнул єдну побиду. Кадети бавели на Отвореним турниру Беоґраду.

У першим колє лиґи, 10. октобра СТК „Русинˮ госцовал у Чуруґу и од домашнєй екипи СТК „Гайдукˮ страцел змаганє зоз резултатом 4:1. Єдини поен за русиновцох виборел Матей Сабадош. У Русиновей постави окрем Сабадоша наступели ище Фейди Иґор и Колошняї Стефан.

Друге коло младим русиновим столнотенисером принєсло першу побиду, а то було 24. октобра кед Русин госцовал у Новим Садзе и победзел домашню екипу СТК „Едьшеґˮ зоз резултатом 2:4.

У тим змаганю Сабадош Матей бул успишни у двох партийох, Фейди Иґор освоєл єден поен, а вони двоме у дублу ище єден. На тот завод за Русин наступел ище и Шанта Александар.

На соботу 30. октобра, на шоре треце коло Южнобачкей лиґи за столнотенисерох, и Русин дома дочекує екипу зоз Бечею

Русиновци наступели и на Отвореним першенстве Беоґраду за кадетох, 17. октобра, дзе ше змагали Фейди Иґор, Колошняї Стефан и Шанта Александар. Перши двоме прешли квалификацийни ґрупи и пласовали ше медзи 32 найлєпших бавячох, док Шанта випаднул у квалификацийох, цо за таки мали клуб солидни успих.

