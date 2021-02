Сторочни старец, руски красавец

Почитовани читаче, опитали сце ше кельо у вашим роду, улїци, валалє чи заєднїци єст сторочнїкох? Напредок вам повем, єст их барз мало. Патрене з просеку общей статистики жительства, людзе такого вику винїмкови. Дзекуюци моїм жридлом дознал сом же у Керестуре биваю аж два сторочни особи. Чесна мала шестра Кристина того фебруара наполнї стотку, а андя Ирина Сабадощикова праве вошла до стотого року живота. Провадзи их бачи Любомир Варґов Пинтер (1926). У Коцуре, 99 роки будзе мац андя Маря Олеярова. У Сриме, славна була баба Ирина Росташова зоз Шиду. Дожила 104 роки, умарла єст тому 15 роки. Єй хижа стара, обилєна по руски, ище стої як у писнї Михала Ковача. У Сримскей Митровици до стотого року закрочели Живко Ходоба и Павлина Рацова. Андя Павлина, задумайце, у родних Бачинцох ма и шестру Маґдалену Страценски, хтора, правда, младша, наполнєла лєм 95 роки. У одношеню на спомнутих, Владислав Емейди и Ана Куличова зоз Шиду, як и Нада Гнаткова зоз Бикичу лєм „однєдавна“ у дзешатей децениї живота. У Дюрдьове, гваря же найстарша андя Ґенка Кочишова народзена 1927. року, даскельо роки од нєй младши бачи Владимир Цап (1930), тиж и Леона Балїнтова, Єлена Дулова и Амалия Ґубашова, шицки у 90. року живота.

Вироятно же сом дакого зоз сторочних забул призначиц и же сом можебуц даєдним од спомнутих нє точно записал рок чи мено. Кед же то так, зробене то нєнароком. За початок мушиме пожадац нашим сторочним доброго здравя и ище велї роки живота! Тим „младшим”, думам на дзеведзешатрочних, най и вони наздраве преславя стотку, ша роки лєца як лєтни хмарки. Конєчно, най шицких наших старших (нє важни їх роки), младших з увагу и крашнє обиходза, най достаню чесц, красне слово и старанє як тому швечи. Вони благо каждого дружтва и заєднїци. Їх искуство и совити драгоцини. Гоч кельо випатра же вам интернет улїва мудросц (и глупосц, и спреводзки) цалого швета до малей главки, стари знаю тото чого там нєт. Повед бим каждому нашому дзецку най на хвильку охаби мобилни телефон и послуха слова бабох и дїдох. Як росли и як ше бавели, кеди достали перши ципели, панталони чи сукенку. Яки були жими, чи ходзели до школи и кеди, а як було на полю и на пажици. А и на беґельчикох и долїнох полних з рибу. Цо єдли? Мудри слова наших старих нєповторлїви. Кед их нє запаметаме, пошвидко буду забути.

Знам ище єдного сторочного. Йому дам чесц у предлуженю того тексту. Народзени є концом 1920. року у Сримских Карловцох. У документу му стої же ше, заш лєм, народзел 1921. року. Чом у Карловцох – потолкуєм другираз. Видвоїм на тим месце и таки його слова: „A теди нє було так як тераз, да и худобни чловек себе забиє швиню, па да вжиме ма меса. Кед ше худобни на Крачун наєд меса, нє єд го вец и до Велькей ноци… Шплях од ардзи и чарнила можеш и так чисциц: вицадз єдну лимуну, замачай шплях и посип зоз солю, вилож на слунко и увидзиш, робота ци ше уда… По числу бивательох наймоцнєйша держава єст Република Кина. Вона рахує вецей як 370 милиони души. Кед би ше ушорела була би страх цалому швету… Каждому чловекови треба нєшка вецей знац, кед сце напредовац, як цо то було дакеди потребне, чи то бул ґазда, роботнїк, ремесельнїк або тарґовец… Кажди народ з язиком жиє и з язиком умера, т. є. кед страци свой язик престава буц тот и таки народ; теди ше прелїва, як поток до рики, до другого народу, траци свойо мено, гоч му у жилох ище дїдовска крев… Ми, южно-славянски Русини, сцеме жиц и остац як руски народ… Єго Величество краль Петро I… Преосвящени владика др. Дионисиє Няради, епископ крижевацкей епархиї. Вон перши владика у нашей парохиї родом Русин, крев од нашей креви…

Таки то бул щешлїви дїдо. Бул и умар. Я го сам нє паметам, алє ми о нїм моя баба приповедала… Бо то ше таки щешлїви чловек лєм раз у 100 рокох народзи.” Шицки тоти слова були записани праве спомнутого 1921. року. Предпоставяце же ту нє слово о новородзеним дзецку чи дїдови у билих длугих ґачох, зоз баюсами и з гушу масцу розчесанима власами. Слово лєм о символики. Наш сторочнїк єдна кнїжка. Пред точно сто роками бул публиковани перши Руски календар за южнославянских Русинох на прости 1921. рок. Кнїжка чудесна, мудра и драгоцина. Находзела ше у каждим руским обисцу. Календар бул фундамент руского литературного язика и култури, дзекуюци Рускому народному просвитному дружтву. З того Календара вибрал сом даскельо цитати и положел их до устох єдного старика. Правда, були то слова Г. Костельника, М. Мудрого, Дю. Биндаса (редактора!) и других наймудрейших руских главох того часу.

Календар нєшка сторочнїк, алє є витални як леґинь, повед бим руски красавец. Прето же його традиция – видаваня рочних кнїжкох – тирва цали єден вик. Славни чукунунук Календара 1921, и Руски християнски календар 2021. Видаваю го Руске слово и Дзвони. Кед же сце го ище нє купели, нє чекайце! Там найдзеце вельо красни и хасновити тексти, о хторих нє мам ту места писац, а на концу кнїжки у додатку предруковани стої (од слова по слово) Руски календар за 1921. рок. На чесц сторочнїком и цалому роду.

