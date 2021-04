Стратеґия нє мертве слово на паперу

У тим року пред Националним совитом Руснацох писанє новей стратеґиї, бо предходней вицекол час. Писанє стратеґиї то нє думанє и дзека поєдинца, алє колективитета котри роздумує о своєй будучносци. Цо заєднїца менша, то єй стратеґия важнєйша.

Кажде з нас у власним живоце витворює якиш свойо индивидуални стратеґиї коло роботи або кариєри, кажда фамелия роздумує о власней будучносци, кажде нашо КУД витворює свою стратеґию, та по рижни институциї и державни уровень. Же би ше витворело квалитетну стратеґию, за хтору задлужени НС Руснацох, доприношенє можу дац як поєдинци так и колективитети у рускей заєднїци, а будзе требац випочитовац и одредзени процедури.

Перши крочаї уж порушал НС хтори през свойо одбори направи анализу предходней стратеґиї, а вец ю надбудує зоз своїма предкладанями и видзеньом, як колективитет. До стратеґиї будзе требац убудовац думаня хтори сцигню и зоз явного дискурсу през рижни розправи и дискусиї, а вшелїяк же ту будзе убудоване и думанє фаховцох зоз тих обласцох у котрих НС ма компетентносц.

У будуцим периодзе пред нами найвекша спокуса будзе зачувац руски язик, як и образованє на руским язику, бо то фундамент без котрого вец нєт анї рускей култури, анї руского новинарстава, анї рускей кнїжки, та взагалї анї руского идентитета. Сучасни часи надрилюю ученє нє лєм язика штредка у котрим жиєме, алє вше вецей и странски язики, найчастейше анґлийски, хтори свойофайтови есперанто нєшкайшого швета, так же нашо нови ґенерациї буду мушиц до свойого знаня убудовац троязичносц. Алє найважнєйше же би ше у тим руски язик нє страцел, бо язик наш найглїбши идентитет. На нїм думаме, на нїм шнїєме, на нїм ше радуєме, на нїм читаме и пишеме. Складанє идентитетох ище єдна ґарадича чуваня нашого идентитету, бо нєшка ми гражданє Планети и свойо идентитети складаме од руского по европски, та шветови.

Кед же ше процедури випочитує и кед шицки вєдно даме свойо доприношенє на квалитетни способ зоз своїма предкладанями як мож напредок лєпше од того як зме потераз робели, шанси витвориц квалитетну стратеґию єст. Руснаци маю потенциялу и фаховцох хтори тому можу допринєсц, та стратеґия нє будзе мертве слово на паперу, алє жридло зоз котрого ше будзе рушац, на котре ше будзе поволовац и операц, бо тото цо сцеме у чаше пред нами, мушиме на даяки способ обдумац и виплановац, а окреме провадзиц витворйованє.

Руснаци на тих просторох уж три вики и нє забули на свой идентитет, знаю и одкаль су, и якей су вири, и хто їх предки и за цо ше вони закладали. Пре наших предкох на чиїх плєцох стоїме, алє ище баржей пре нашо потомки, фундамент терашнєй стратеґиї будзе важни же бизме охабели драгокази як чувац руски идентитет у спокусох пред нами.

