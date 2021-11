РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше Русина, внєдзелю 31. октобра, у Спортскей гали у Руским Керестуре страцели у сушедним дербию процив РК Борац зоз Бачкого Ґрачцу з резултатом 28:32 (13:16).

Русин водзел скоро през цали перши полчас, же би госци, при самим концу, першираз вировнали резултат на 12:12. По конєц остало ище 3 минути цо госци вихасновали и закончели з резултатом 16:13 на свой хасен.

У другей половки стретнуца, на вецей заводи бавяче Русина ше приблїжовали на єден ґол розлики, медзитим як же нє було моци и щесца виєдначиц резултат. Вредзи надпомнуц же єден од бавячох процивней екипи дал половку ґоли як їх цала екипа, та озбильнєйши „фластерˮ над тим бавячом, сиґурно би дал и поволнєйши резултат.

На нєдзельовим змаганю Русин бавел у составе – Виктор Микита (3), Иван Рац (2), Владан Боянович (1), Славко Гербут (3), Борис Югик (5), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Филип Орос (9), Петар Пирожек, Иґор Варґа, Неманя Стойков и Филип Тома (5).

У шлїдуюцим колу рукометаше госцую у Кляїчеве, а будзе то и остатнє коло у першей половки Першенства у Войводянскей лиґи Сивер.

