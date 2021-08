Страцени сушедни дерби

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другим колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина всоботу, 21. авґуста, госцовали у Бачким Ґрачцу, дзе страцели змаганє од домашнєй екипи ФК Борац з резултатом 2:1 (1:0).

У 32. минути домашнї, зоз пенала, хтори потим и реализовани, почали водзиц зоз 1:0. Русин, и попри приятого ґолу, баржей и озбильнєйше напада на ґол домашнїх, но резултат ше нє меня.

Початок другого полчасу подобни як и цали перши полчас, ґол домашнїх „вишелˮ у воздуху, алє резултат и далєй остал 1:0 за домашнїх.

Сиґурни ґол зоз 11 метерох одбавел Янко Кулич у 51. минути.

Сам конєц змаганя принєсол и оштрейшу борбу, а як резултат того, и штири жовти картони за русинових бавячох, и два жовти картони за домашнїх.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Андрей Малацко, Деян Павлович (Боян Бранкович), Филип Вуйович, Оґнєн Маркович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович (Неманя Ковачевич, Иличич Лука), а ґол за Русин дал Янко Кулич.

Шлїдуюце коло Русин одбави процив Радничкого зоз Зомбору, на нєдзелю 29. авґуста, на Ярашу, а змаганє починє на 16,30 годзин.

