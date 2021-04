Стретнуца СБ „Яша Баков” нє буду отримовани пре финансийну ситуацию

ДЮРДЬОВ – Чи Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков” будзе исновац и надалєй чи нє, було єдно од главних питаньох на Рочней скупштини Спортских бавискох „Яша Баков” котра отримана всоботу, 10. априла, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

И кед би пришло до гашенє того здруженя, о котрим було слово на тей скупштини, то би було з найвекшей часци пре финaнсийни почежкосци зоз котрима ше тото здруженє стрета.

После длугей и конструктивней розгварки, члени скупштини и присутни принєсли єдногласне ришенє же Спортски бависка вшелїяк нє треба гашиц, бо би то була барз велька чкода. Тиж так, принєшене ришенє же ше Спортски бависка єден час нє буду орґанизовац док ше нє пренайдзе вигодне ришенє за финансованє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)