Стретнуце закончене зоз нєришеним резултатом

ДЮРДЬОВ – У другим стретнуцу у ярнєй часци Першенства ФК „Бачка 1923” дочекала екипу ФК „Тител” и закончела го зоз нєришеним резултатом 1:1 (0:0). Перши полчас закочени без посцигнутих ґолох, а потим ше ситуация у другим полчасу пременєла. Перши ґол за домашню екипу у 51. минути посцигнул фодбалер Милан Роґич, а потим и госцуюца екипа зоз оштрейшим нападаньом после петнац минути дала свой перши ґол. Таки резултат остал по сам конєц.

После того стретнуца ФК „Бачка 1923” зишла єдно место нїжей на таблїчки, та хвильково забера шесте место зоз 33 бодами. Шлїдуюцого викенду ше ФК „Бачка 1923” стретнє зоз екипу зоз Футоґу.

